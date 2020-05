Meteo a 15 giorni: "giro di valzer" tra CALDO e TEMPORALI

La nostra analisi parte da martedì 19 maggio, quando sulla nostra Penisola sarà ancora presente un blando canale depressionario che riuscirà a determinare precipitazioni a sfondo temporalesco lungo le zone interne ed appenniniche del centro e del sud, in un contesto termico gradevole un po' su tutto il Paese, con il caldo ormai confinato sul Mar Jonio, qui la doppia mappa, che mette in luce la situazione:

Entro mercoledì 20 o al più tardi giovedì 21 da ovest sull'Italia interverrà un cuneo anticiclonico che riporterà il sereno quasi ovunque e favorirà un sensibile rialzo delle temperature, questa volta soprattutto al nord e lungo il versante centrale tirrenico. L'azione del generoso soleggiamento, unitamente alla compressione, all'avvitamento dell'aria verso il basso e non da ultimo all'estrazione della massa d'aria, faranno il resto; tuttavia all'estremo sud risulterà ancora attiva una residua circolazione fresca nord-orientale, foriera di sporadici fenomeni lungo l'Appennino:

Il cuneo anticiclonico non risulterà particolarmente resistente alle nuove iniziative perturbate di matrice atlantica e infatti da sabato 23 il modello americano propone l'ingresso di una nuova figura depressionaria nell'area mediterranea con conseguenze instabili su tutti i versanti tirrenici e nord-occidentali, in graduale estensione al resto del Paese.



Insomma sembra che maggio, pur con qualche tentennamento, voglia mostrarci la sua proverbiale dinamicità, qui la mappa prevista per sabato 23:

RIASSUMENDO:

da martedì 19 a giovedì 21 maggio: un po' di variabilità insisterà ancora sul medio-basso Adriatico e sul meridione, associata a qualche spunto temporalesco o rovescio di pioggia, in un contesto ventilato, ma con tendenza a miglioramento, entro giovedì. Bel tempo altrove con graduale rialzo delle temperature sulla Valpadana, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche.



venerdì 22 maggio: bel tempo e caldo ovunque con clima estivo e punte di 30-31°C.



da sabato 23 maggio: possibile peggioramento a partire dai versanti tirrenici e nord-occidentali con rovesci e temporali, oltre ad un marcato calo termico, seguite gli aggiornamenti!