Meteo a 15 giorni: GENNAIO debutterÃ  con il MALTEMPO sull'Italia

L'inverno sta per entrare nel vivo sulla nostra Penisola dopo una lunga fase mite e umida.

Il crollo del vortice polare ci presenterà un suo ramo all'inizio della settimana prossima; l'alta pressione verrà spedita in Atlantico creando un scolco perturbato tra l'Europa centro-occidentale e parte dell'Italia, quantomeno il centro-nord.

All'interno di questo canale si rinnoveranno condizioni di maltempo che potrebbero sforare anche nei primi giorni del nuovo anno.

Osservando attentamente la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 30 dicembre, si nota quanto detto poco sopra:

L'alta pressione sara presente in Atlantico e farà da scivolo alle correnti fredde di matrice polare (frecce bianche) verso il bacino centro-occidentale del Mediterraneo.

Da notare un'altra area di alta pressione posizionata più ad est in direzione del Mar Nero, che frenerà lo spostamento verso levante della struttura perturbata. Ne conseguirà un mantenimento delle condizioni di maltempo che al nord potrebbero anche tradursi in nevicate anche a bassa quota.

Al centro e soprattutto al sud avremo invece un clima più mite e con passaggi piovosi irregolari e nevicate solo sui rilievi.

Volgendo lo sguardo a prua e arrivando ai primi giorni di gennaio, la media degli scenari del modello americano mostra una continuazione del regime perturbato di fine dicembre. Ecco la mappa per domenica 3 gennaio:

Non cambia molto la situazione: sempre due alte pressioni ai lati e un canale di bassa pressione in mezzo con elevato rischio di maltempo per gran parte della nostra Penisola in in contesto anche freddo specie al nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località