Meteo a 15 giorni: FREDDO ed episodi di MALTEMPO in terza decade

Il tempo non segue il calendario e proporrà un'inversione di tendenza proprio quando la primavera astronomica emetterà i primi vagiti, ovvero nella terza decade di marzo. Il getto atlantico subirà una frenata con l'intervento di correnti orientali fredde che scorreranno sul bordo di un vasto anticiclone ubicato in sede scandinava.

L'aria fredda interesserà direttamente l'Italia o scorrerà più a nord, lasciando la nostra Penisola in balia di interazioni con aria più umida accompagnate da episodi di maltempo? L'ultima analisi del modello americano imbastita per domenica 22 marzo mostra una maggior propensione verso la seconda ipotesi:

L'alta pressione si posizionerà tra la Finlandia e la Scandinavia, concedendo un po' di tregua a questi settori che da oltre due mesi sono esposti a continue tempeste. L'Europa centro-meridionale, di rimando, verrà interessata da un respiro freddo da est (frecce blu) che sulla nostra Penisola potrebbe contrastare con aria più temperata proveniente dal Mediterraneo (frecce rosse).

L'incontro/scontro tra queste due masse d'aria di diversa origine porrà le basi per una fase perturbata segnatamente al nord e su parte del centro accompagnata da piogge e nevicate anche a quote basse che dovrebbe durare un paio di giorni.

Successivamente, la porta delle correnti nord atlantiche dovrebbe riaprirsi e consentire l'arrivo di altre precipitazioni sull'Italia, ma in un contesto complessivamente non freddo. Ecco la situazione sinottica prevista per mercoledi 25 marzo:

Notate la vasta saccatura sull'Europa occidentale che si contrapporrà all'alta pressione ormai in via di indebolimento verso nord-est. In altre parole, arriveranno ulteriori fasi piovose anche sul finire del mese.

