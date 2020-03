Meteo a 15 giorni: fino a quando l'anticiclone resterà con noi?

All'improvviso irrompe sulla scena delle carte bariche l'anticiclone e quando arriva state pur certi che la previsione è certa. Resta da capire quanto vuole restare abbracciato allo Stivale.



Ecco la sua campana vista dalla media degli scenari del modello americano che la conferma in pieno per mercoledì 8 aprile, dunque da sabato 4 e almeno sino a quel giorno le prospettive di bel tempo e di temperature anche in costante ascesa, specie al nord e sulle centrali tirreniche, sono concrete, mentre sul meridione si instaurerà un flusso di correnti fresche da nord-est con rischio di qualche rovescio pomeridiano a ridosso della fascia appenninica:

Una situazione che comunque determinerà un'anomalia termica positiva a tutte le quote su Iberia, Francia, Germania, nord Italia, (si resta nella norma al centro e al sud), come si nota da questa mappa prevista sempre per mercoledì 8 aprile che evidenzia nelle zone rosse uno scarto di temperatura rispetto alla norma sul Continente a 1500m di almeno 4°C. La massa d'aria fredda sulla Scandinavia rimarrà stazionaria, favorendo un'anomalia negativa tra i 4 e gli 8°C, guarda:

Una flessione del campo barico è attesa tra venerdì 10 e domenica 12 aprile, quando una saccatura potrebbe sfondare nel Mediterraneo determinando una veloce scarica di rovesci e temporali e un rientro dei valori nell'ambito della norma anche al nord:

Tale guasto dovrà ancora essere analizzato con maggiore precisione perché qualche emissione lo prevede decisamente più corposo (come si evince dalla mappa qui sotto) mentre altre lo snobbano o lo riducono ad una modesta accentuazione dell'instabilità atmosferica:

SINTESI PREVISIONALE da MARTEDI 7 aprile a LUNEDI 13 APRILE:

martedì 7 e mercoledì 8 aprile: al nord e su gran parte del centro bel tempo e temperature molto miti, anche oltre i 20°C in Valpadana e Toscana, ma su basso Lazio, Abruzzo, meridione qualche annuvolamento pomeridiano associato a brevi spunti temporaleschi a carattere sparso, temperature solo relativamente miti.



giovedì 9 aprile: cenni di instabilità un po' ovunque, al pomeriggio, anche al nord, con qualche rovescio pomeridiano in montagna e nelle zone interne, clima sempre mite, specie al nord.



tra venerdì 10 e sabato 11 aprile: possibile passaggio instabile sull'Italia con piogge e rovesci sparsi, anche a sfondo temporalesco e calo delle temperature, ritorno della neve sulle Alpi oltre i 1800-2000m.



domenica 12 aprile: migliora al nord-ovest e sulla Sardegna ma ventoso, ancora variabile su nord-est, centro e sud con residui fenomeni ma con tendenza a miglioramento. Fresco al mattino, mite al pomeriggio.



lunedì 13 aprile: generali condizioni di bel tempo con temperature gradevoli.