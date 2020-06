Meteo a 15 giorni: ESTATE spesso INSIDIATA da correnti instabili atlantiche

L'arcobaleno dopo un temporale ha un doppio significato; nel momento in cui lo si fotografa, il temporale è passato e si attende un miglioramento della situazione con il ritorno del sole.

Allargando però lo sguardo, anche l'arcobaleno sottintende un clima instabile, fatto di temporali alternati a schiarite...una condizione meteorologica che non soddisfa per nulla chi dall'estate vorrebbe solo bel tempo e caldo.

L'instabilità atmosferica potrebbe tornare a visitare parte della nostra Penisola nei primi giorni di luglio; non sarà però un ritorno al tempo della prima decade di giugno in quanto l'alta pressione non verrà completamente estromessa dalla scena mediterranea.

Le mappe odierne provano ad identificare un passaggio perturbato al centro e al nord che potrebbe avvenire tra giovedi 2 e venerdi 3 luglio: eccolo, individuato dal modello americano:

Mancano ancora diversi giorni, ma il fronte perturbato in questione avrebbe le carte in regola per distribuire temporali a profusione specie al nord e al centro, con calo generalizzato delle temperature.

Un vero e proprio break stagionale che tenterà di essere ricucito dall'alta pressione. In qualche modo, la figura stabilizzante tornerà successivamente ad estendersi sull'Italia; ecco la situazione attesa per domenica 5 luglio:

Il bel tempo dovrebbe tornare sull'Italia, accompagnato da un aumento delle temperature. Solo i settori alpini vedranno il transito di qualche temporale in un contesto termico abbastanza fresco.

Se poi con un balzo virtuale ci proiettiamo alla fine della prima decade di luglio, notiamo un nuovo ritiro dell'alta pressione a favore delle correnti instabili occidentali:

Insomma...la prima parte di luglio potrebbe trascorrere con un tempo abbastanza variabile e senza temperature eccessive, con il rischio di temporali dietro l'angolo specie al nord e al centro. Vedremo se vi saranno conferme nei prossimi giorni alla situazione suddetta; continuate a seguirci...