Meteo a 15 giorni: esordio di giugno instabile su mezza Italia, caldo al SUD

L'idea è che le correnti si dispongano nuovamente da sud ovest sull'Italia con l'esordio di giugno, determinando tempo instabile al nord e su parte del centro e una rimonta di aria molto calda sulle nostre regioni meridionali.



Il modello americano infatti invita a considerare la formazione di un canale depressionario sull'Iberia che veicolerebbe questi impulsi temporaleschi in direzione di Francia, nord e parte del centro Italia, mentre il sud rimarrebbe coinvolto dal richiamo di aria calda che si viene a generare davanti a questi impulsi.



Ecco una sequenza che mostra l'insistenza di questa situazione per gran parte della prima decade di giugno: nella prima mappa la situazione prevista per martedì 2 giugno!

Nella primissima fase (2-3 giugno) tutta l'Italia sarebbe coinvolta da un flusso da WNW che arrecherebbe instabilità sparsa su molte regioni, specie su quelle tirreniche. Subito dopo, da giovedì 4 giugno, però ecco la virata delle correnti a SW con il sud e parte del centro a riempirsi di caldo e le altre regioni a sperimentare il passaggio di questi impulsi carichi di rovesci, specie le regioni di nord-ovest:

Il canale depressionario avanzerà da venerdì 5 verso levante, coinvolgendo con nubi ed acquazzoni gran parte del nord, Toscana, e marginalmente Umbria, Marche, Sardegna, Lazio, più a sud dominerebbe il caldo, come evidenzia appena sotto la carta termica prevista a 1500m per lo stesso giorno:

Al sud si realizzerebbero punte di 35°C, specialmente su Sicilia, Calabria e Puglia. Difficile stabilire se nei giorni successivi questo braccio di ferro continuerà oppure no, cioè se sarà il caldo a risalire verso nord o l'aria fresca a sfondare verso sud, seguite tutti gli aggiornamenti!



IN SINTESI da martedì 2 a lunedì 8 giugno:

martedì 2 giugno: generale variabilità con acquazzoni sparsi su Sardegna, regioni tirreniche, Liguria e zone interne del centro, più sporadici al nord e sul basso Adriatico e la Sicilia. Mite.



mercoledì 3 e giovedì 4 giugno: instabile al nord e sulla Toscana con rovesci e temporali sparsi, sempre più localizzati al nord-ovest, sempre più sporadici sul resto del nord e della Toscana. Velato altrove, caldo anche intenso al sud.



venerdì 5 giugno e sabato 6 giugno: temporali in sfondamento su tutto il nord, Toscana, Umbria, sporadici su Marche, Lazio, Sardegna, solo nubi in transito con qualche goccia di acqua mista a sabbia sul resto d'Italia, caldo al sud, un po' afoso al centro, gradevole al nord.



Evoluzione successiva ancora molto incerta.