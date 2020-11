Meteo a 15 giorni: episodio INVERNALE in vista!

Una vasta area depressionaria potrebbe investire il Mediterraneo centrale durante la prima decade di dicembre. Il suo movimento verso l'Italia potrebbe essere rallentato dalla presenza di una zona di alta pressione sull'est europeo.



Lungo il bordo meridionale ed occidentale di questo anticiclone affluirà a ritroso, cioè da est verso ovest, aria piuttosto fredda, destinata a coinvolgere anche il nord Italia. Ed è per questo motivo che diversi modelli indicano come possibile un breve episodio nevoso sino a quote prossime alla pianura durante la giornata di giovedì 3 dicembre.



Successivamente il richiamo di aria più mite di matrice mediterranea determinerà l'innalzamento del limite delle nevicate oltre i 700-900m. Ecco la mappa prevista per giovedì 3 che farebbe pensare a fiocchi sino a bassa quota al nord per qualche ora:

La depressione in affondo da ovest successivamente giungerebbe nel cuore del Mediterraneo, facendo arretrare l'area di alta pressione presente sull'est europeo e determinando maltempo un po' su tutta la Penisola, pur di stampo più autunnale che invernale. Qui sotto la mappa prevista per sabato 5 dicembre, abbondanti gli apporti precipitativi previsti, anche di tipo nevoso sul settore alpino:

L'allontanamento verso levante entro lunedì 7 della figura depressionaria non dovrebbe peraltro coincidere con il ritorno dell'alta pressione; infatti il canale depressionario potrebbe rimanere aperto anche nei giorni successivi, favorendo l'inserimento di una nuova figura depressionaria dal centro Europa, come suggerisce la mappa seguente prevista per martedì 8 dicembre:

In un simile contesto aspettiamoci altre precipitazioni con nevicate sia sulle Alpi che sugli Appennini, difficilmente però a quote di pianura, almeno in questa prima fase. Da notare l'azione a tenaglia dei due anticicloni che costringono le depressioni a tuffarsi nel Mediterraneo senza se e senza ma.



E' attendibile? L'unica cosa che potrebbe invalidare questo schema barico sarebbe un'improvvisa accelerata delle correnti da ovest, cosa che al momento i modelli non suggeriscono.



IN SINTESI da giovedì 3 a giovedì 10 dicembre:

giovedì 3 dicembre: instabile tra nord e centro con qualche precipitazione, nevosa a quote basse al settentrione, localmente anche in pianura, specie sull'Emilia, passaggio a pioggia in giornata sulle zone pianeggianti. Al sud variabile ma asciutto. Temperature in calo al nord, in rialzo altrove.



venerdì 4 dicembre: nuvolaglia ma temporanea attenuazione dei fenomeni, temperature in aumento al centro e al sud, stazionarie al nord.



sabato 5 e domenica 6 dicembre: maltempo su quasi tutto il Paese, al nord limite della neve tra 700 e 900m lungo le Alpi, a quote superiori ai 1000m in Appennino. Temperature in aumento, più lieve al nord.



lunedì 7 dicembre: ancora piogge su medio Adriatico e meridione, migliora altrove. Temperature in aumento al nord e sul Tirreno, per il resto stazionarie.



martedì 8 dicembre: dapprima tempo variabile con schiarite, poi nuovo peggioramento al nord e sulla Toscana con piogge e rovesci, neve sulle Alpi oltre i 1000m, peggiora sul resto del centro a fine giornata, ancora asciutto al sud.



mercoledì 9 dicembre: maltempo al centro e al sud con piogge e temporali, neve oltre gli 800-1000m in Appennino, migliora al nord. Temperature in generale diminuzione.



giovedì 10 dicembre: migliora anche al centro e al sud, ventilato e freddo, in serata nubi in aumento al nord e sulla Toscana.