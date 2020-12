Meteo a 15 giorni: due attacchi FREDDI e PERTURBATI tra Natale e Capodanno

Il "puzzle" del freddo che stiamo seguendo da alcuni giorni si arricchisce quest'oggi di nuovi elementi. Tutto dovrebbe iniziare dopo Natale, mentre prima saremo ancora ostaggi della mitezza e alle prese con un clima tutt'altro che invernale in Italia.

La prima pulsazione verso nord dell'alta pressione atlantica dovrebbe dare luogo ad un'ondata di freddo sull'Italia subito dopo Natale. Di seguito, la mappa delle isoterme a 1500 metri previste in Europa per domenica 27 dicembre secondo il modello americano:

La colata fredda prenderà le mosse dall'Europa nord orientale e si fionderà verso sud in direzione della nostra Penisola. Notate la mitezza che sarà sparata in Atlantico, puntando verso le Isole Britanniche e il Mare del Nord.

La massa d'aria nel suo incedere verso di noi tenderà ovviamente a riscaldarsi in quanto troverà una situazione iniziale abbastanza mite. I contrasti saranno quindi inevitabili e saranno causa di rovesci e nevicate a quote anche basse (se non in pianura) al centro-nord.

La prima ondata fredda si esaurirà in 2-3 giorni, prima di lasciare spazio ad un temporaneo rilassamento delle correnti. In altre parole, l'alta pressione delle Azzorre farà un temporaneo coricamento sull'Italia tra lunedi 28 e martedi 29 dicembre, come mostra molto bene questa mappa:

La pausa anticiclonica sarà breve ed effimera. Nel frattempo sull'Europa settentrionale si organizzerà la seconda bordata fredda che avrà una direzione più occidentale rispetto alla precedente. Ecco la mappa valida per Capodanno:

Notate come l'alta pressione in pieno Atlantico punterà il suo naso in direzione dell'Islanda, formando un blocco. L'aria fredda verrà quindi scaraventata verso sud in direzione del bacino centro-occidentale del Mediterraneo (freccia bianca) dove si formerà quasi sicuramente una depressione.

La seconda pulsazione fredda avrebbe quindi le carte in regola per portare neve al piano quantomeno al nord e al centro sotto l'egida di temperature molto basse verso la fine dell'anno. Si tratta per ora di ipotesi, ma che trovano già buoni riscontri in campo modellistico. Continuate pertando a seguirci.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località