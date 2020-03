Meteo a 15 giorni: dopo il FREDDO tanta INSTABILITA'

Non è la prima volta che un'ondata fredda fuori stagione funga da apripista ad un lungo periodo instabile durante la primavera; i meno giovani ricorderanno la primavera del 1990 che fu instabile e fredda, dopo un inverno praticamente inesistente come quello appena concluso.

Ogni situazione meteorologica, ovviamente, fa storia a se; tuttavia una certa correlazione tra le cose sembra venire rispettata.

Dopo l'irruzione fredda che impegnerà l'Italia per gran parte della settimana prossima, il tempo resterà instabile anche nei giorni seguenti.

A tal proposito, vi presentiamo un'analisi estrapolata dal modello americano per la giornata di sabato 28 marzo:

Dopo averci protetto per mesi, l'alta pressione leverà le tende dal Mediterraneo per spostarsi a latitudini settentrionali, proteggendo finamente la Scandinavia dopo un inverno a dir poco tempestoso.

Da noi il tempo resterà instabile; non vorrà dire che pioverà dalla mattina alla sera, ma il bel tempo di questi giorni (ed in genere dello scorso inverno) sembrerà un lontano ricordo, sotto l'egida di rovesci o temporali in un contesto piuttosto fresco da nord a sud.

Sulle Alpi e in prossimità dell'Appennino arriveranno anche alcune nevicate, preziosa risorsa d'acqua per le falde quando vi sarà lo scioglimento in vista della prossima stagione estiva.

Anche nei primi giorni di aprile la situazione meteorologica non si rimetterà al bello. Ecco una mappa estrapolata dal modello americano e valida per mercoledi 1 aprile:

Correnti sciroccali e tanta pioggia in vista specie per il settore di nord-ovest, il Tirreno e le Isole, in un contesto però abbastanza mite e ventoso; insomma, prepariamoci ad una prima parte della primavera all'insegna del tempo capriccioso sull'Italia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località