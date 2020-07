Meteo a 15 giorni: conferme temporalesche su alcune regioni per la prima settimana di agosto

Giungono conferme questo pomeriggio circa la non-durata del caldo intenso che attanaglierà la nostra Penisola durante questa settimana.

L'alta pressione non sembra avere le carte in regola per mettere radici sul nostro Continente. Fortunatamente resterà abbastanza attivo un flusso di correnti fresche oceaniche che scorreranno sulla sponda settentrionale di un redivivo anticiclone delle Azzorre. Ciò dovrebbe farci uscire in tempi abbastanza brevi dalle fauci dell'alta pressione africana che si impossesserà dell'Italia durante questa settimana.

Il caldo intenso dovrebbe quindi durare fino a domenica 2 agosto. A partire dalla prossima settimana, l'azione di limaggio delle suddette correnti oceaniche determinerà temporali maggiormente diffusi al nord e su parte delle regioni centrali. Ecco la situazione estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per mercoledi 5 agosto:

Torneremo ad avere tre zone d'influenza sull'Italia: al nord la presenza di temporali più o meno diffusi sotto l'egida di correnti più fresche atlantiche (frecce blu). Le regioni centrali con tempo un po' variabile con qualche temporale nelle zone interne in un contesto di clima abbastanza caldo; il meridione e le Isole, infine, con clima stabile e caldo, anche se meno rovente rispetto a questa settimana.

Se poi ci proiettiamo a domenica 9 agosto, il modello americano sembra proporre una nuova azione molto calda soprattutto al centro e al meridione:

Le regioni settentrionali si troveranno un po' ai margini del grande caldo e potrebbero essere raggiunte da una nuova perturbazione temporalesca visibile nella mappa sulla Francia. Vedremo...

