Meteo a 15 giorni: confermato l'avvio estivo, ma quanto durerà?

Estate 2020 ai nastri di partenza! Dal punto di vista astronomico la scadenza verrà pienamente rispettata; durante la settimana prossima tutte le elaborazioni confermano l'arrivo dell'alta pressione e del caldo sull'Italia, che potrebbe divenire fastidioso a partire da mercoledi 24 giugno.

La media degli scenari del modello americano estrapolata per sabato 27 giugno lascia pochi dubbi, aprendo la porta all'ottimismo per chi aspetta il sole e il caldo:

Questa mappa promette bel tempo e caldo su tutta la Penisola, da nord a sud. Saranno pochi i temporali pomeridiani nelle aree interne, a fare da corona alla stagione estiva ormai ben avviata.

Si tratterà di una partenza con il botto oppure di una partenza falsa? Al momento è molto difficile rispondere a questa domanda.

La presenza di un getto ancora in salute sull'Europa settentrionale dovrebbe in parte "piallare" il promontorio stabilizzante in quota nei primi giorni di luglio. A tal proposito, vi mostriamo una mappa estrapolata dal modello americano valida per giovedi 2 luglio:

Notiamo una sostanziale tenuta del regime estivo sul Mediterraneo, anche se al nord potrebbe essere insidiato da correnti fresche facenti capo ad una vasta depressione centrata sul Baltico (frecce blu).

In pratica, la stabilità assoluta cederà il passo alla variabilità sulle regioni settentrionali dove si potrebbe avere qualche transito temporalesco in un contesto meno caldo. Nessun problema invece per il centro e il sud dove il tempo seguiterà ad essere estivo a tutti gli effetti.