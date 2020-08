Meteo a 15 giorni: come cambierà il tempo dopo Ferragosto?

La festività di Ferragosto separa in genere l'estate inossidabile dalle prime incursioni perturbate che lentamente annunciano il cambio stagionale. Questa condizione era presente soprattutto in epoche passate; negli ultimi anni invece l'estate tende a protrarsi più del dovuto, scorrazzando anche per tutto il mese di settembre.

Sta di fatto, comunque, che dopo Ferragosto l'estate inizi a mollare un po' la presa. Quest'anno più che una rottura vera e propria, sembra arrivare un lento declino stagionale con i primi temporali più organizzati ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Se analizziamo la situazione prevista dal modello americano per martedi 18 agosto, notiamo proprio questo stato di cose:

Notate il vasto gorgo depressionario che agirà sulla parte occidentale del Continente con temporali più o meno intensi. La parte periferica potrebbe allungarsi sul nord Italia favorendo situazioni temporalesche che potrebbero in parte sforare verso le aree interne del centro con cali termici anche consistenti.

Nulla di tutto ciò capiterà al sud e le Isole: qui l'egemonia del sole e del caldo non verrà ancora intaccata a parte qualche annuvolamento ed un po' di ventilazione da occidente, ma senza conseguenze.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a domenica 23 agosto, notiamo la presenza di un anticiclone mobile sull'Italia:

Il bel tempo che si insedierà nuovamente sull'Italia non avrà vita lunga. Da ovest una nuova perturbazione potrebbe dare battaglia all'alta pressione riportando i temporali su molte aree della nostra Penisola. Vedremo...

