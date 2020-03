Meteo a 15 giorni: colpo di scena INVERNALE nell'ultima decade di marzo?!

L'anticiclone che scappa verso il nord Europa, l'aria fredda che cova lungo il suo bordo orientale e poi sfonda retrograda, invadendo centro Europa e spingendosi sino al nord Italia. Potrebbe essere questa la chiave di lettura giusta per il tempo della terza decade di marzo sul Continente e sul nostro Paese con ritorno di freddo e nevicate tardive, segnatamente al settentrione (secondo le mappe odierne).

Come si arriverà ad una situazione anti-zonale, cioè caratterizzata da venti disposti da est verso ovest? Probabilmente subito dopo una nuova performance dell'anticiclone, attesa tra martedì 17 e venerdì 20 marzo.



In quell'intervallo di tempo l'anticiclone proteggerà ancora Italia e centro del Continente dalle insidie in arrivo da ovest, ma poi si sbilancerà verso la Scandinavia, innescando quelle correnti gelide che per il momento sono viste colpire soprattutto i Paesi d'Oltralpe, ma con riflessi anche per parte della Penisola, qui la situazione prevista per domenica 22 marzo:

E questa è la situazione prevista termicamente a 1500m per l'alba di lunedì 23 marzo: