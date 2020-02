Meteo a 15 giorni: ci attende un vero e proprio marzo PAZZERELLO!

Il modello americano rompe gli indugi e propone una frenata del vortice polare decisamente notevole. Questo significa che, quasi all'improvviso, le masse fredde che stazionavano nell'area polare, verranno veicolate almeno parzialmente verso le basse latitudini e la primavera comincerà mostrando il suo volto più instabile.



Dunque l'ipotesi formulata stamane di un maltempo a tratti anche severo:

https://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/dal-maltempo-moderato-a-quello-estremo-con-freddo-e-neve-potr-accadere-in-marzo-/84443/ potrebbe trovare conferma nei fatti durante la prima e anche la seconda decade del prossimo mese, con scenari barici che non si vedevano da tempo sulle mappe, soprattutto in maniera tanto diffusa in gran parte dei 20 clusters del modello americano.



Dunque attenzione! Anche se manca ancora diverso tempo, per la prima volta ci sentiamo propensi ad affermare che l'Italia potrebbe diventare area di scontro tra masse d'aria e sperimentare situazione di maltempo dalle caratteristiche anche invernali o tardo invernali, cioè con neve a quote basse, piogge frequenti e venti forti a rotazione ciclonica.



Lo evidenziano alcune tra le mappe che abbiamo scelto per voi nel periodo compreso tra giovedì 5 e domenica 8 marzo:

Da notare come in una mappa si noti addirittura il redivivo anticiclone russo, nell'altra emerga nettamente l'allungamento dell'anticiclone delle Azzorre verso nord; entrambe le cose potrebbero farci vivere fasi di tempo altamente dinamico e depressionario.



Qui sotto un altro esempio, che è naturalmente più estremo, con l'anticiclone che punta deciso la Scandinavia e una lingua di aria fredda pronta ad alimentare una depressione africana:

IN SINTESI da giovedì 5 a giovedì 12 marzo:

giovedì 5 e sabato 7 marzo: fase spiccatamente variabile con qualche pioggia passeggera, più probabile sul Tirreno, la Liguria e le zone alpine di confine, alternate a schiarite e fasi un po' ventose.



Da domenica 8 marzo a martedì 10 marzo: possibile generale peggioramento con piogge a partire dal nord-ovest e dal versante centrale tirrenico, nevicate anche a quote basse al nord, venti sostenuti e temperature in calo.



da mercoledì 11 marzo a giovedì 12 marzo: ancora tempo perturbato su gran parte d'Italia con piogge e nevicate a quote basse sull'arco alpino e sul Piemonte, medio-alte lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie o in lieve ulteriore calo al nord.