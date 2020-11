METEO a 15 giorni: che rivoluzione!

Capire ora se è in arrivo da metà mese freddo precoce o solo maltempo, probabilmente è secondario, ma appare ormai quasi certa la formazione di un vasto anticiclone sul nord Europa, sbilanciato verso la Russia, da sempre sintomo di una spiccata dinamicità del tempo alle basse latitudini.



Ecco l'anomalia pressoria prevista a 5500m secondo il modello americano per venerdì 13 novembre: si notano pressioni ben più alte del normale tra Finlandia e Russia europea, mentre risulta evidente la deviazione che dovrà subire il flusso perturbato atlantico, che finirà per coinvolgere il Mediterraneo con le sue saccature, garanzia di tempo anche perturbato:

Ci si chiede a questo punto se potrà anche verificarsi un'interazione tra le masse d'aria fredda che circumnavigheranno l'anticiclone da est, presentandosi con moto retrogrado verso il centro Europa oppure no? Anche questo evento sembra piuttosto probabile entro la metà del mese, ma è più difficile che tutto questo avvenga in prossimità del nostro Paese. Per questo è difficile in questo momento aggiungere al termine perturbato anche l'aggettivo freddo.



Ecco comunque due mappe che mettono in luce quanto questa sorta di "contatto" tra masse d'aria atlantiche e quelle di estrazione continentale non sia affatto da escludere, siamo a sabato 14 novembre, da notare nella mappa qui sotto il terzo incomodo di un cuneo anticiclonico africano; che ruolo potrebbe avere se fosse confermato è ancora difficile da stimare:

Ed ecco un'altra versione sempre per lo stesso giorno (senza la presenza dell'anticiclone africano) dunque con contatto più diretto tra masse d'aria di estrazione diversa e possibili conseguenze perturbate per l'Italia:

SINTESI previsionale da VENERDI 13 a GIOVEDI 19 NOVEMBRE:

-possibile fase perturbata per l'Italia se andasse in porto la deviazione verso sud delle correnti perturbate atlantiche; l'interazione con aria fredda proveniente dalla Russia potrebbe generare depressioni e precipitazioni frequenti, non necessariamente accompagnate da condizioni di freddo precoce.



-La massa fredda potrebbe infatti localizzarsi sul centro Europa, senza coinvolgerci direttamente, ma riuscendo comunque ad alimentare indirettamente il maltempo sulle nostre regioni.



Seguite tutti gli aggiornamenti!