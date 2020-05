Meteo a 15 giorni: che attacco perturbato all'Europa!

Da giovedì 4 giugno lo schema barico sull'Europa potrebbe subire un profondo mutamento per l'affondo di un'importante saccatura dal nord Europa, che andrà a collegarsi con il canale depressionario presente sull'ovest del Continente.



In questo modo verrà a completarsi un fronte offensivo del maltempo per nulla trascurabile, che il modello americano evidenzia in maniera eloquente nella media degli scenari prevista per venerdì 5 giugno:

Ancora più evidente l'azione perturbata appare nella mappa successiva, quella prevista per domenica 7 giugno, con l'alta pressione completamente fuori gioco:

Questo schema autorizza a pensare al passaggio di impulsi temporaleschi almeno su mezza Italia con precipitazioni a tratti anche abbondanti, temperature leggermente al di sotto della media e clima ventilato. Solo al sud i fenomeni risulterebbero sporadici e seguiterebbe a fare un po' caldo.



L'analisi delle anomalie bariche previste per lo stesso periodo non si discosta molto da quanto appena esposto e vede proprio questo corridoio di anomalie negative tra l'ovest ed il centro del Continente, questa l'analisi per lunedì 8 giugno a 5500m:

PREVISIONE più PROBABILE:

affondo depressionario da giovedì 4 giugno ad ovest dell'Italia ma con conseguenze instabili anche per la nostra Penisola, specie al nord e poi al centro, soprattutto tra sabato 6 e domenica 7 giugno.



Su queste zone molto probabili risulteranno piogge e temporali, meno coinvolto il sud, temperature leggermente inferiori alla norma al nord e al centro, nella media o anche leggermente al di sopra al sud.



Fino a lunedì 8 giugno questa dovrebbe essere la situazione.