Meteo a 15 giorni: capricci atmosferici sull'estate italica

Si conferma un luglio non inossidabile dal punto di vista estivo sulla nostra Penisola. Le fasi stabili e calde non mancheranno, ma saranno spesso incalzate da periodi in cui il temporale sarà dietro l'angolo, in un contesto termico non eccessivamente caldo.

La prima decade del mese dovrebbe chiudere con il sole e il caldo sulla maggior parte della nostra Penisola. La media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano valida per venerdi 10 luglio mostra l'alta pressione ben salda sull'Italia e sul Mediterraneo:

Il flusso instabile atlantico tenderà a ritirarsi verso l'Europa settentrionale concedendo la fase stabile sopra menzionata.

A parte qualche isolato temporale di calore sulle Alpi, il bel tempo sarà esteso a tutta l'Italia, accompagnato da temperature piuttosto elevate.

L'onda calda in questione non dovrebbe avere carattere di stazionarietà...anzi, si comporterà in maniera abbastanza mobile. Di rincalzo avremo una nuova saccatura atlantica che inizierà ad agire sulle regioni settentrionali attorno alla metà del mese; ecco una mappa estrapolata per martedi 14 luglio:

Tempo in peggioramento con temporali al nord e su parte del centro; al meridione e sulle Isole tempo ancora buono, ma con incipiente nuvolosità in arrivo da ovest.

A seguire i temporali si potrebbero estendere a tutta l'Italia concedendo forse un nuovo break al sole e al caldo. Vedremo...

