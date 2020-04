Meteo a 15 giorni: cambia tutto, MALTEMPO in vista!

Affondo di una saccatura in discesa dal nord Europa, marcato e perentorio a ridosso dell'Italia. Conseguenze? Perturbate, in altre parole potremmo sperimentare anche il volto dinamico della primavera, con piogge, temporali ed anche il ritorno della neve sulle Alpi.



Il modello americano ne è decisamente convinto e getta la maschera, ipotizzando scenari da maltempo serio con almeno un paio di affondi in grado di regalare al nostro Paese un prezioso apporto di pioggia prima dell'arrivo della consueta "grande estate mediterranea".



Scommettere sul caldo estivo è ormai "vincere facile" per un meteorologo , mentre ogni episodio perturbato, in qualunque stagione, è sempre frutto di grandi "sudate" perché il modello fatica ad inquadrare un peggioramento già a medio termine e soprattutto a mantenerlo costante sino al momento in cui dovrebbe davvero materializzarsi.



Ecco comunque la sequenza che dovrebbe portarci verso il cambiamento di rotta, si parte con l'alta pressione prevista ancora salda nella giornata di giovedì 16 aprile:

Ed ecco il momento in cui l'alta pressione si defilerà ad ovest e da nord giungeranno gli affondi decisivi per il cambiamento del tempo, siamo a sabato 18, ma potrebbe essercene un altro anche intorno a martedì 21 aprile:

A confermare la possibilità che possa avvenire davvero c'è anche la media degli scenari del modello stesso, che disegna lo stesso quadro barico per sabato 18 aprile, dunque l'attendibilità cresce:

SINTESI PREVISIONALE sino a MERCOLEDI 22 APRILE:

giovedì 16 aprile: bel tempo ovunque e clima decisamente mite per l'insistenza di un cuneo anticiclonico di matrice subtropicale.



venerdì 17 aprile: ancora bel tempo ma con nubi in arrivo in giornata su Alpi, Liguria, alta Toscana, poi su tutto il nord, associate ad isolati rovesci, tempo sempre buono e mite altrove.

sabato 18 e domenica 19 aprile: probabile generale peggioramento al nord, al centro e poi sulla Campania con piogge, temporali, calo termico e neve sulle Alpi oltre i 1600m, anche sul resto del sud nel corso di domenica tendenza a peggioramento piovoso. Ventoso ovunque.



lunedì 20 aprile: temporaneo miglioramento al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ancora instabile il tempo su medio Adriatico e meridione con rovesci sparsi, tendenza a miglioramento.



Tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile: possibile nuovo peggioramento al nord e sulle centrali tirreniche, ma con attendibilità più bassa.