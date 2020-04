Meteo a 15 giorni: breve sfuriata africana, poi maltempo in vista

Il dinamismo del tempo atlantico non va mai disprezzato perché è l'unico che riesce a distribuire in modo sufficientemente democratico le precipitazioni sulla Penisola.



Lo fa ovviamente con una tempistica diversa per le varie zone del Paese, ma lo fa; capita cosi di assistere prima a fenomeni su nord-ovest e regioni tirreniche, poi su nord-est, centrali adriatiche e meridione, sempre che arrivi una depressione a sostenere i passaggi perturbati.



Dopo un lungo digiuno di fronti occidentali, sembra che finalmente sia arrivato il momento di vederne all'opera qualcuno tra la fine di aprile e la prima decade di maggio, intervallati da onde anticicloniche africane di breve durata, che restituiscono un generoso soleggiamento e temperature anche piuttosto elevate.



Questi sbalzi termici peraltro sono importanti perché generano contrasti tra le masse d'aria, favorendo precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.



Cosi aspettiamoci una prima decade di maggio sufficientemente dinamica, votata al recupero del deficit idrico ancora presente sulla nazione.



Si comincerà con buona probabilità cosi, con un bel promontorio anticiclonico tra sabato 2 e lunedì 4 maggio, accompagnato anche da un significativo rialzo termico:

Da lunedì 4 maggio ecco la saccatura atlantica sfondare da ovest, assicurando una buona dose di precipitazioni al nord-ovest e ai versanti tirrenici, poi anche al resto del nord e sulla Campania, specie tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio:

Tra giovedì 7 e venerdì 8 nubi e precipitazioni dovrebbero indugiare sui versanti adriatici e al sud ma con tendenza a graduale miglioramento. Un breve intervallo anticiclonico dovrebbe infine essere seguito da un nuovo passaggio piovoso al nord e al centro entro domenica 10 maggio:

IN SINTESI il tempo dal 2 al 10 maggio:

sabato 2 e domenica 3 maggio: bel tempo e temperature in rialzo con punte di 27°C, solo qualche nube su basso Adriatico e settore jonico.



lunedì 4 maggio: peggiora su nord-ovest, Toscana con piogge e rovesci, nubi sparse sul resto del nord e del centro, bello al sud.



martedì 5 maggio: perturbato con piogge e temporali al nord, al centro e sulla Campania, nubi in aumento anche sul resto del Paese, temperature in forte calo.



mercoledì 6 maggio: ancora piogge e rovesci su gran parte del Paese, migliora al nord-ovest e sulla Sardegna, clima fresco.



giovedì 7 e venerdì 8 maggio: bello su nord-ovest, alto e medio Tirreno, Sardegna, ancora instabile altrove con rovesci sparsi, migliora ovunque entro venerdì. Mite.



sabato 9 maggio: bel tempo ovunque, nubi in arrivo al nord-ovest entro sera.



domenica 10 maggio: peggiora su nord-ovest, Toscana e Alpi con rovesci sparsi, ancora in attesa il resto del Paese.