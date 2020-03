Meteo a 15 giorni: bel tempo seguito da altri episodi di MALTEMPO?

La situazione instabile e relativamente più fredda che avremo durante il week-end verrà probabilmente seguita da un nuovo allungo dell'alta pressione delle Azzorre verso il Mediterraneo.

Il vortice polare continuerà a girare all'impazzata alternando fasi maggiormente ondulate a momenti in cui il getto atlantico sarà praticamente orrizzontale sul nord Europa, consentendo all'alta pressione di espandersi in direzione del Mediterraneo.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di mercoledi 11 marzo:

Si tornerà "all'antico"? Probabilmente si.

Ecco l'allungo dell'alta pressione delle Azzorre verso il Mediterraneo e l'Italia; in pratica la situazione che ha mandato completamente in frantumi la stagione invernale dalle nostra parti.

A parte qualche addensamento al meridione, magari associato a brevi piogge, il tempo sull'Italia sarà soleggiato e molto mite.

Questa situazione, tuttavia, non dovrebbe durare a lungo; già attorno a metà mese, l'alta pressione dovrebbe tornare a casa sua, aprendo nuovamente la porta nord atlantica. Ecco lo scenario più probabile estrapolato dal modello americano per domenica 15 marzo:

Alta pressione che arretra verso l'Oceano e permette l'ingresso di corpi nuvolosi dal nord Atlantico verso l'Italia.

In altre parole, potrebbe tornare la pioggia ad iniziare dalle regioni settentrionali anche se in un contesto non particolarmente freddo.

