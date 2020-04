Meteo a 15 giorni: ATTACCO all'anticiclone africano!

La fiammata africana prevista sul Mediterraneo nei primi giorni di maggio non sembra avere le carte in regola per durare molto. Bisogna però fare molta attenzione quando si paventa la dipartita di anticicloni di questo tipo; spesso le mappe attenuano in fretta il loro dominio, ma in realtà occorre molto più tempo per liberarsi degli effetti di questi pachidermi caldi e stabili.

Sta di fatto che tra una settimane esatta saremo tra le grinfie di una rimonta calda che di primaverile avrà ben poco. Ecco la mappa sinottica prevista dal modello americano per le ore centrali di martedi 5 maggio:

L'anticiclone africano sarà in piena azione sul Mediterraneo orientale e sull'Italia, specie centro-meridionale. Alla struttura stabilizzante farà da controaltare una vasta saccatura con tempo perturbato su buona parte dell'Europa occidentale, specie tra Penisola Iberica, Francia occidentale e Regno Unito.

Una situazione del genere, solitamente, risulta poco evolutiva; da qui il nostro pensiero che (forse) la rimozione dell'anticiclone potrebbe non avvenire in tempi brevi.

Il modello americano mostra invece una certa mobilità configurazionale in grado di far evolvere la saccatura atlantica verso levante, piegando la testa alla bolla calda africana.

Se con un balzo virtuale ci portiamo a venerdi 8 maggio, notiamo quando detto sopra:

La spinta delle correnti nord atlantiche coadiuvate da un reddivivo anticiclone delle Azzorre che punterà verso il Regno Unito, potrebbe dare una spallata verso levante a tutta la configurazione.

In altre parole, l'alta pressione africana verrebbe messa alle corde ed in grado di agire solo in sede Ellenica e sulle estreme regioni meridionali italiane. Il resto d'Italia vedrebbe invece un graduale peggioramento da ovest con piogge, temporali e temperature in consistente diminuzione.

Questa dinamica la riteniamo probabile al momento attorno al 35-40% , di conseguenza non "brilla" come attendibilità. Vedremo come si comporteranno le mappe nei prossimi giorni. Continuate quindi a seguirci!

