Meteo a 15 giorni: arriva la SVOLTA? Forse!

Analizzando le mappe a medio e lungo termine oggi in nostro possesso, si notano movimenti interessanti indicativamente dopo il giorno 25. Come abbiamo già evidenziato in questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-nell-ultima-decade-di-novembre-si-pu-fare-tuttavia-/87956/, c'è la possibilità che si formi un canale depressionario dall'Atlantico fino al Mediterraneo, passando ovviamente dall'Europa centro-occidentale.

Gli ultimi aggiornamenti disponibili questo pomeriggio confermano questa possibilità con un cambiamento del tempo che potrebbe però avere caratteristiche piovose (nevose sui settori alpini) senza velleità importanti sotto il profilo del freddo.

Vi proponiamo in questa sede la media di tutti gli scenari (30) imbastita questo pomeriggio dal modello americano valida per la fine di novembre:

E' indubbia la volontà da parte delle correnti nord atlantiche (frecce blu) di voltare pagina verso condizioni maggiormente dinamiche e piovose sullo Stivale (nevose solo sui rilievi).

Tuttavia, l'alta pressione "mangia inverno" sembra occupare una posizione ancora un po' scomoda. Da quella posizione potrebbe ancora interferire con le suddette correnti, "edulcorando" gli affondi perturbati dal nord Atlantico verso il Mare Nostrum.

Come già ribadito in precedenza, servirebbe un rallentamento più netto del Vortice Polare per poter sperare nell'arrivo di condizioni più fredde e nevose su parte della nostra Penisola.

Se però analizziamo la media degli scenari americana valida per giovedi 3 dicembre, si nota una maggior volontà di penetrazione delle saccature in area mediterranea:

Il progetto compiuto prevederebbe la creazione di una depressione nel Mediterraneo con la funzione di "pozzo attrattore" nel confronti di altre figure di maltempo in arrivo dall'Atlantico. Non siamo lontani da questa situazione, ma è bene tenere sempre la guardia alzata in quanto l'ultima parola spetta sempre all'alta pressione...

