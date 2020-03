Meteo a 15 giorni: aprile muoverÃ  i primi passi sotto un clima INSTABILE

Aprile, mese centrale della primavera mediterranea, potrebbe esordire con un tempo capriccioso in Italia, con frequenti episodi piovosi.

Non dobbiamo stupirci se la prima parte della primavera si presenta instabile sul nostro Paese; essendo una stagione di transizione, è gravida notoriamente di scenari molto variabili con episodi piovosi anche rilevanti, ma in genere non pericolosi.

Dopo il freddo di questi giorni e l'addolcimento termico che avremo durante il week-end, la nuova settimana verrà probabilmente governata da una vasta depressione sul Mediterraneo.

La media degli scenari prevista per le ore centrali di mercoledi 1 aprile ricalca molto bene quanto detto poco sopra:

Notate la posizione dell'alta pressione molto sbilanciata verso nord. Il tutto deporrà per una complessa struttura depressionaria che avvolgerà tutto il bacino centro-occidentale del Mediterraneo, Italia compresa.

In questo frangente arriverebbero precipitazioni di un certo peso specie al nord e al centro, ma in un contesto termico non eccessivamente freddo. Ciò non impedirà alla neve di cadere sulle Alpi a quote anche relativamente basse, mentre al meridione i valori termici saranno nettamente più gentili stante l'azione di correnti miti africane.

Volgendo lo sguardo oltre, il medesimo schema barico potrebbe mantenersi più o meno invariato anche nel primo fine settimana di aprile. Ecco la situazione prevista per sabato 4:

Alta pressione troppo a nord, con l'Italia ancora abbracciata da una depressione abbastanza vasta foriera di tempo instabile e piuttosto fresco.

La situazione, infine, potrebbe in parte migliorare a partire da lunedi 6 aprile, ma abbiamo bisogno di molte conferme.