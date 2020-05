Meteo a 15 giorni: anticiclone vulnerabile e nuovi attacchi instabili?

Non sarà un anticiclone di quelli SUPER secondo le ultime emissioni del modello americano. Lo si vede già dai disturbi che si notano lungo le regioni adriatiche nel corso della prossima settimana.



Un anticiclone morso nel "posteriore" da un vortice depressionario sui Balcani abbastanza insidioso, in grado di determinare disturbi temporaleschi ripetuti nelle ore pomeridiane in movimento dall'Adriatico verso il Tirreno, un tempo invece sufficientemente stabile e caldo (ma non troppo) sulle restanti regioni, associato comunque ad una discreta ventilazione.

Sul finire del mese ecco l'anticiclone distendersi più ad est ma subire una flessione lungo il suo bordo settentrionale, segnale di un inserimento delle correnti occidentali di origine atlantica, fresche e in parte instabili, che recheranno parziali addensamenti e alcuni rovesci lungo l'arco alpino, come si evince dalla mappa qui sopra.



Nei primi giorni di giugno questa flessione della tenuta anticiclonica sul centro Europa e su parte di quella mediterranea risulterà più netta; infatti il modello americano mostra la possibilità che una saccatura raggiunga la Francia e poi l'Italia, determinando un peggioramento piovoso (a sfondo temporalesco) dapprima su nord-ovest, Sardegna, Toscana, poi sul resto del nord e del centro. Ancora da verificare un coinvolgimento del sud.



La mappa qui sotto, prevista per mercoledì 3 giugno, mostra proprio la fase iniziale di questo potenziale peggioramento, che andrà certamente analizzato meglio già a partire dalle prossime emissioni:

IN SINTESI il tempo da giovedì 28 maggio a mercoledì 3 giugno:

giovedì 28 maggio: ancora tempo instabile su medio Adriatico e meridione con qualche spunto temporalesco sparso, specie nel pomeriggio e verso sera. Tempo migliore altrove. Ventilato ovunque. Fresco al sud e in Adriatico, solo un po' caldo altrove.



venerdì 29 maggio: miglioramento sul medio Adriatico e sul meridione, bel tempo altrove, un po' caldo.



sabato 30 e domenica 31 maggio: qualche temporale lungo le Alpi, per il resto ancora tempo soleggiato con caldo moderato.



lunedì 1° giugno: soleggiato quasi ovunque, temporali su ovest Alpi verso sera e parziali addensamenti sul resto del nord. Bello altrove, caldo moderato.



martedì 2 giugno: parzialmente nuvoloso al nord con locali rovesci pomeridiani nelle Alpi e sulle zone pedemontane, velature passeggere su Sardegna e centro, bello al sud. Temperature in lieve calo al nord, in lieve aumento altrove.



mercoledì 3 giugno: peggiora al nord-ovest, sulle Alpi, la Sardegna e la Toscana con rovesci e temporali anche forti, nubi in aumento sul resto del centro, sereno al sud. Temperature in calo al nord e su Sardegna e Toscana.