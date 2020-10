Meteo a 15 giorni: anticiclone tra sole e nebbie, poi...

Tra fine mese ed inizio novembre probabilmente assisteremo a questi scenari: sole e temperature miti sulle coste e sulle alture, freddo umido sulle zone di pianura del nord e nelle valli del centro, localmente anche del sud:

Una fase tranquilla del genere ad inizio novembre non può che giovare, eccezion fatta per le nebbie, molto insidiose sul catino padano in questo periodo, essendo anche le prime di stagione.



Il sole pieno, il cielo azzurro, la luminosità delle giornate (fuori dalla nebbia ovviamente) dovrebbero riempirci di ottimismo in un momento difficile della storia del nostro tempo.



L'anticiclone dovrebbe garantire queste condizioni almeno sino a giovedì 5 novembre, qui lo vediamo nella sua massima espressione di forza previsto dalla media degli scenari del modello americano nei primi giorni di novembre:

In seguito sarà probabile assistere ad una sua graduale implosione, che coinciderà dapprima con l'inserimento di correnti da nord-ovest, che andranno a generare condizioni di variabilità sull'insieme del Paese, poi con una maggiore curvatura ciclonica delle correnti, entro l'8-9 del mese con conseguente ritorno di piogge organizzate, ma seguite gli aggiornamenti! Qui sotto la situazione prevista per venerdì 6 novembre:

IN SINTESI:

tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre: tempo un po' instabile solo all'estremo sud (Sicilia orientale, Calabria, Mar Jonio, Isole Pelagie) con locali focolai temporaleschi, per il resto bel tempo, salvo velature passeggere in transito al nord e locali nebbie sul catino padano e nelle valli del centro.



tra lunedì 2 e giovedì 4 novembre: ancora prevalenti condizioni di tempo buono, clima mite su coste e alture, freddo umido nelle situazioni nebbiose presenti sulle pianure.



da venerdì 5 novembre: probabile passaggio a variabilità sull'insieme del Paese.