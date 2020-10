Meteo a 15 giorni: anticiclone sconfitto, torna la pioggia

L'anticiclone non sarà poi così tanto longevo. Il suo dominio potrebbe essere già messo facilmente in forse dal fine settimana 7-8 novembre, a causa dell'inserimento di una corrente umida da sud ovest, che potrebbe dispensare anche delle precipitazioni al nord, pur in un contesto mite. Lo vediamo in questa mappa relativa alla media degli scenari prevista proprio nella notte tra sabato 7 e domenica 8:



Da lunedì 9 novembre e per i giorni successivi si prevede un ulteriore indebolimento dell'alta pressione, soprattutto in Atlantico; in questo modo aria più fresca andrà ad alimentare la depressione portoghese, dando un impulso generale alle correnti atlantiche, come si evince da questa mappa:

Da mercoledì 11 novembre l'affondo delle correnti perturbate atlantiche diventerebbe ancora più marcato, sempre secondo la media degli scenari del modello americano; di conseguenza il maltempo tornerebbe in grande stile su mezza Italia con precipitazioni abbondanti, anche nevose in montagna, unitamente ad un moderato calo delle temperature, qui la mappa che mette in evidenza questo netto cambio di circolazione:

L'attendibilità? A giudicare dalla precisione con la quale vengono disegnate le figure bariche sulle mappe a lungo termine, oseremmo dire: più che discreta!



IN SINTESI il tempo da giovedì 5 a giovedì 12 novembre:

-l'anticiclone dovrebbe battere in ritirata gradualmente dal fine settimana 7-8 novembre, quando la pioggia potrebbe tornare a cadere al nord e sulla Toscana, altrove il tempo dovrebbe restare mite e asciutto.



-l'anticiclone dovrebbe uscire ulteriormente di scena dal 9-10 novembre con maltempo probabile su nord, centro e Campania da mercoledì 11 novembre.