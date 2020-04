Meteo a 15 giorni: anticiclone attaccato verso la fine della prima decade di aprile?

Come si nota dalla mappa qui sopra prevista dal modello canadese per giovedì 9 aprile, l'alta pressione garantirà soprattutto al nord condizioni stabili e particolarmente miti per gran parte della prossima settimana; una blanda ansa depressionaria potrà coinvolgere il centro e il sud, determinando lievi condizioni di instabilità nelle ore centrali del giorno, ma anche qui le temperature risulteranno miti e il soleggiamento dominante.



Nei giorni successivi è previsto un indebolimento della struttura di alta pressione, ma mentre qualche modello azzarda nella sua emissione principale lo sfondamento di saccature sul centro Europa e su parte d'Italia, la media degli scenari dei principali modelli vede l'anticiclone concedere inizialmente solo blandi disturbi da nord-ovest, come si vede qui sotto nella mappa prevista per sabato 11 aprile:

Un'implosione più marcata dell'alta pressione si scorge in realtà solo nei giorni successivi, da lunedì 13 in poi, quando da ovest (e su questo concordano molti modelli) potrebbero effettivamente sfondare saccature con annesse perturbazioni cariche di pioggia per diverse regioni italiane:

IN SINTESI il tempo da GIOVEDI 9 a GIOVEDI 16 APRILE

L'anticiclone potrebbe tenere almeno sino a venerdì 10 aprile, pur con qualche disturbo al centro e soprattutto al sud (temporali pomeridiani a carattere sparso sulle zone interne) e lasciare il passo a condizioni di variabilità nel fine settimana 11-12 aprile con possibili rovesci lungo il Tirreno e sulle zone interne appenniniche.



Solo da lunedì 13 e nei giorni seguenti potrebbe concretizzarsi un peggioramento piovoso più consistente su molte regioni, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi. Seguite gli aggiornamenti!