Meteo a 15 giorni: ancora TEMPORALI specie al nord; un po' di estate dopo il 15?

Niente da fare per l'estate mediterranea almeno fino alla metà del mese, specie al nord e al centro; ovviamente non mancheranno fasi soleggiate e più asciutte, ma la garanzia di stabilità che solo l'alta pressione riesce a fornire, per adesso sembra rimandata.

Se analizziamo la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 12 giugno, notiamo la persistenza di una figura di bassa pressione sul comparto europeo centro-occidentale:

Notate come la figura instabile riesca ad avvolgere tra le sue spire gran parte della Penisola Italiana, segnatamente il nord e il centro. Su queste regioni si rinnoveranno situazioni favorevoli a rovesci e temporali che saranno più frequenti sui rilievi, ma senza disdegnare le zone di pianura.

Al sud e sulle Isole avremo invece un regime di maggiore variabilità: gli spazi soleggiati saranno più ampi rispetto al nord ed i fenomeni presenteranno carattere sporadico in un contesto di temperature più elevate.

Andando avanti ed osservando la media degli scenari americana valida per lunedi 15 giugno, notiamo un lento ritiro della struttura instabile verso nord sotto i colpi di un innalzamento del regime anticiclonico presente alle basse latitudini:

Le regioni settentrionali, tuttavia, resteranno sotto il tiro delle correnti moderatamente instabili provenienti da sud-ovest, ma avranno fenomeni meno diffusi ed intensi rispetto ai giorni precedenti.

Il meridione, le Isole e le regioni centrali avranno invece condizioni di "variabilità positiva" con ampie schiarite e qualche isolato temporale nelle aree interne durante il pomeriggio.

Veleggiando poi verso mercoledi 17 giugno, notiamo un ulteriore ritiro verso nord della struttura instabile con una circolazione blandamente anticiclonica sull'Italia:

Le ultime note di variabilità interesseranno le regioni settentrionali con qualche temporale di stagione sui rilievi nel pomeriggio. Al centro e al sud invece deciso bel tempo con temperature in ulteriore aumento.

