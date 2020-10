Meteo a 15 giorni: ancora occasioni PIOVOSE per l'Italia

L'autunno tira fuori le unghie soffiando prima aria fredda, poi umida e piovosa sulle nostre regioni.

La fase fredda ed instabile che la prossima settimana interesserà soprattutto il centro-sud con fenomeni anche forti, dovrebbe in parte risolversi durante il prossimo week-end stante la presenza di una blanda alta pressione sul Mediterraneo. La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di venerdi 16 ottobre:

Ecco una blanda zona anticiclonica che interesserà la nostra Penisola per 24-36 ore. Come si nota dalla mappa, non si tratterà assolutamente di una figura anticiclonica solida, ma sarà comunque in grado di recare una pausa dei fenomeni con un po' di sole su quasi tutta l'Italia.

Volgendo lo sguardo avanti, si nota un nuovo cambiamento del tempo da ovest stante l'arrivo di una depressione atlantica. Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per martedi 20 ottobre:

Una mappa che promette maltempo con piogge anche intense al nord, sulla Sardegna e sul Tirreno. Le regioni meridionali resteranno invece sotto il tiro di correnti calde africane con condizioni meteorologiche migliori.

