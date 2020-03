Meteo a 15 giorni: ancora alta pressione poi SVOLTA FREDDA da EST?

Sembra fallire l'attacco all'alta pressione che doveva portare un cambio di circolazione all'inizio della settimana prossima. La saccatura nord atlantica che doveva mettere al tappeto la figura stabilizzante non avrà la forza di imprimere un deciso cambio di rotta al tempo sull'Italia.

La mappa sinottica attesa per venerdi 20 marzo mostra l'anticiclone ancora ben saldo su gran parte del nostro Continente e sull'Italia:

La depressione presente in sede iberica sarà originata dal "fallimento saccaturale" di cui sopra; in altre parole, la parte meridionale della figura perturbata tenderà ad isolarsi sul posto sotto la spinta dell'alta pressione che chiuderà i varchi freddi da nord-ovest in tempi assai brevi.

Ne deriverà una situazione ancora mite e stabile sulla nostra Penisola, in attesa di futuri cambiamenti.

Questa volta il tentativo di far cambiare radicalmente la circolazione potrebbe arrivare da est, in accordo con un rallentamento del getto che ancora corre come un forsennato sull'Europa settentrionale.

Attorno al 23-24 marzo si potrebbe palesare in Europa la seguente situazione:

L'anticiclone dall'Europa centrale potrebbe migrare verso la regione scandinava. Questa mossa farà calare la pressione sull'Europa centrale e sull'Italia, favorendo l'aspirazione di correnti fredde ed instabili dai quadranti orientali.

La depressione presente sul vicino Atlantico potrebbe fungere da catalizzatore per la suddetta aria fredda; in altre parole, la nostra Penisola si verrebbe a trovare in una zona di confluenza tra le correnti fredde orientali e aria più temperata di matrice atlantica.

Ciò darebbe luogo a condizioni di maltempo specie al nord e al centro con nevicate a bassa quota unitamente a cali consistenti delle temperature.

Si tratta per il momento solo di ipotesi che andranno ampiamente vagliate nei prossimi giorni. Continuate quindi a seguirci...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località