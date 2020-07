Meteo a 15 giorni: anche la terza decade di luglio avrà insidie temporalesche

L'estate si avvia verso la sua fase topica, ma il tempo non riesce a stabilizzarsi completamente sulla nostra Penisola.

Nonostante la buona volontà dell'anticiclone delle Azzorre che sta controllando abbastanza bene le sorti dell'estate italica, vi saranno ancora incertezze all'orizzonte che pioveranno sulla nostra Penisola da nord-ovest, ovvero dal nord Atlantico.

Ciò vuol dire che anche nella terza decade di luglio (probabilmente) non si dovranno sopportare temperature canicolari e la situazione meteorologica non sarà completamente esente da eventi temporaleschi in Italia.

La prima mappa valida per martedi 21 luglio promette comunque bel tempo, con temperature abbastanza elevate da nord a sud:

L'alta pressione delle Azzorre farà buona guardia sul Mediterraneo ed i Paesi dell'Europa meridionale apportando l'estate classica.

Il flusso atlantico che in questo frangente scorrerà molto a nord, nel giorni successivi dovrebbe piano piano abbassarsi di latitudine ed interessare anche il settentrione e parte del centro con alcuni temporali. La media degli scenari del modello americano valida per domenica 26 luglio mostra quanto detto sopra:

Ecco le correnti instabili atlantiche (frecce blu) interessare il settentrione e parte delle regioni centrali con situazioni temporalesche più o meno intense associate a cali termici. Al sud e sulle Isole, invece, dominerà una situazione nettamente più stabile e moderatamente calda.