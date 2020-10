Meteo a 15 giorni: altri vortici depressionari nel Mediterraneo

Il Mediterraneo è diventato meta preferenziale degli affondi depressionari in discesa dal nord Europa; succedeva spesso in autunno nel passato, ultimamente di meno, ma quest'anno, con largo anticipo, lo schema barico sull'Europa è votato a queste incursioni, come se volesse dirci che questo sarà il tema dominante anche per le prossime settimane.



Lo si evince dalla media degli scenari del modello americano relativo all'anomalia barica prevista a 5500m per la seconda decade di ottobre: si nota chiaramente la pressione più bassa del normale tra centro Europa ed Italia:

Qui sotto ritroviamo la depressione di domenica 11 insistere anche nei giorni successivi di lunedì 12 e martedì 13, insistendo soprattutto al centro e al sud:

Mercoledì 14 il minimo depressionario si isolerà all'estremo sud, perdendo importanza sul tempo del Paese, ma non della Sicilia orientale e della Calabria jonica, alle prese con forti temporali; lo vediamo nella mappa qui sotto:

Dopo una breve tregua, prevista tra giovedì 15 e venerdì 16, ecco un nuovo assalto depressionario per sabato 17, con il ciclone questa volta con il nuovo vortice posizionato sulla Francia ma con risvolti perturbati su mezza Italia, specie sul settentrione e sul Tirreno:

IN SINTESI il tempo da martedì 13 a lunedì 19 ottobre:

-tempo spesso instabile e dinamico sull'Italia con finestre di bel tempo di breve durata e diverse occasioni per precipitazioni. Temperature anche leggermente inferiori alla media del periodo.