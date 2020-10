Meteo a 15 giorni: alta pressione in crisi nella prima settimana di novembre?

L'unica cosa sicura che emerge oggi dalle elaborazioni in nostro possesso è l'estrema incertezza della situazione meteo che si avrà nei primi giorni di novembre sul Mediterraneo.

L'alta pressione avrà le carte in regola per regalarci un fine settimana dei Santi all'insegna del bel tempo e della mitezza, nebbia permettendo. Successivamente, il getto alle alte latitudini dovrebbe rallentare in virtù di un vortice polare tutt'altro che in salute. L'alta pressione di conseguenza andrà in crisi, sbilanciandosi prima ad ovest e poi a nord.

Il primo sbilanciamento dell'anticiclone in Atlantico è visibile nella previsione estrapolata dal modello americano per mercoledi 4 novembre:

L'aria fredda potrebbe approfittarne, aggirando l'ostacolo pressorio e creando successivamente una depressione sottovento alla catena alpina.

Con questa situazione il tempo peggiorerebbe sullo scacchiere italico con il ritorno della pioggia su molte regioni, unitamente a nevicate sui rilievi a quote non troppo elevate.

L'evoluzione successiva è ancora più costellata di dubbi. Molto probabilmente, l'alta pressione punterà verso la Scandinavia, lasciando il Mediterraneo in balia di una depressione. Ecco la mappa previsionale estrapolata oggi dal modello americano per domenica 8 novembre:

L'alta pressione si trasferirà molto a nord e la nostra Penisola resterà in balia di piogge e maltempo, stante la creazione di una complessa depressione sul Mare Nostrum.

Si tratta solo di un'ipotesi che dovrà essere vagliata attentamente dagli elaborati nei prossimi giorni. Vedremo! Intanto continuate a seguirci...

