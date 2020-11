Meteo a 15 giorni: alta pressione fino a metà mese, poi due probabili svolte

Sembra ormai assodato che la prima quindicina di novembre sia "compromessa" sotto il profilo dei fenomeni, della dinamicità atmosferica e di eventuali puntate di freddo in Italia. Conosciamo molto bene l'alta pressione: quando esce all'improvviso dalle maglie dei modelli, distorcendo correnti e sistemi frontali, solitamente promette di durare a lungo.

Vi saranno sicuramente dei disturbi, ma nulla di serio. Fino al giorno 15 la situazione si presenterà abbastanza anonima e si spera che non sia l'inizio di una lunga "disfatta invernale" come spesso è successo in passato.

Fortunatamente, le mappe oggi in nostro possesso ci forniscono due vie di fuga a questa situazione che dovrebbero palesarsi dopo metà mese. La prima è atlantica, ovvero la percussione di una depressione da ovest che riuscirebbe a vincere la resistenza dell'alta pressione con un'entrata a "testa di ariete".

Se le cose andasserò così, si tornerebbe a parlare di pioggia, ma in un contesto termico molto mite.

La seconda via di fuga è invece fredda:

L'alta pressione si disporrà prima ad ovest e poi a nord, attirando verso le nostre regioni un nucleo freddo di matrice continentale con temperature di tutto rispetto per il periodo.

Questa tesi della retrogressione da est era apparsa nei giorni scorsi sia sul modello americano che europeo. Oggi invece è stata un po' abbandonata a favore di una tesi più atlantica, ovvero con piogge e temperaure ancora miti. Vedremo chi la spunterà.

