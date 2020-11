Meteo a 15 giorni: affondo FREDDO e PERTURBATO nei primi giorni di dicembre?

L'inverno meteorologico si avvicina; il mesto mese di novembre sta per cedere il testimone al primo mese del trimestre invernale...anche se per la più nota scadenza astronomica si dovrà aspettare fino al 21 dicembre.

La situazione a scala europea proverà ad animarsi tra le spire di una prima depressione che dispenserà pioggia e maltempo su gran parte d'Italia nel prossimo fine settimana, anche se in un contesto non freddo.

A seguire, il ventaglio di situazioni meteo che potrebbero interessare l'Italia tende ad ampliarsi. Tra le maglie dei modelli si scorge tuttavia un nuovo e piu incisivo affondo perturbato che potrebbe avvenire sul Mediterraneo nei primi giorni di dicembre.

Il modello americano oltre al collega europeo, lo propongono in diverse corse alternative ed in parte anche nello scenario ufficiale.

La colata perturbata verso il Mediterraneo potrebbe avvenire indicativamente tra il 3 e il 5 dicembre:

E' assai probabile che l'affondo in questione non si riveli aspro come nella figura sopra; tuttavia le possibilità che possa avvenire non sono remote.

Il nodo della questione è sempre lo stesso ovvero quello che da anni sta negando all'inverno di esplicarsi sul nostro Paese: bloccare la folle corsa del Vortice Polare.

Un rallentamento sembra probabile nelle prossime settimane anche se non si potrà parlare di frenata vera e propria. Ciò dovrebbe comunque consentire agli affondi di essere più ficcanti sul Mediterraneo con al seguito anche una discreta dose di aria fredda. Vedremo...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località