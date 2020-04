Meteo a 15 giorni: affondi freddi dal nord Europa per uscire dall'assenza di pioggia

Forse le prove generali di un affondo freddo in grado di scalfire la tenuta di un anticiclone che non sembra mai domo (e che si propone appena possibile come dominatore incontrastato della scena) si faranno per Pasquetta, ma una vera svolta perturbata il modello americano non la vede prima della seconda metà del mese.



Infatti intorno a mercoledì 15 aprile l'anticiclone sarà ancora il dominatore della scena sul Mediterraneo centrale, come mostra questa mappa:

Subito dopo il modello ci segnala che l'anticiclone potrebbe farsi da parte perché il divario termico tra nord e sud del Continente nel frattempo sarà diventato tale da determinare affondi freddi più consistenti verso sud per cercare di riportare la situazione in parziale equilibrio.



Varie le opzioni proposte dal modello; ce ne sono di dirette, nel senso che in alcune emissioni le saccature ci colpirebbero in modo netto, come testimonia la mappa qui sotto riferita alle anomalie bariche previste per sabato 18 aprile:

In questo caso il maltempo colpirebbe un po' tutti a colpire dal nord, portando anche un consistente calo delle temperature. Vediamo anche a livello barico come potrebbe materializzarsi concretamente la situazione:

Tra le altre opzioni di questo genere, ecco un affondo freddo toccare l'ovest del Continente ed inviarci una risposta mite ma umida da sud ovest, in grado di impegnare con precipitazioni almeno il nord e parte del versante tirrenico in un contesto decisamente mite, eccola:

Insomma se qualcosa dovrà cambiare queste sono le "armi" in possesso del tempo perturbato per imporsi alle nostre latitudini. Naturalmente c'è anche l'opzione fredda orientale, rivolta soprattutto ai Balcani e marginalmente alle nostre regioni adriatiche e meridionali, ma nelle ultime emissioni questa parrebbe perdere rilevanza e non è stata qui riportata, poiché non sufficientemente attendibile.



IN SINTESI tra martedì 14 e martedì 21 aprile:

Il tempo potrebbe sperimentare una nuova fase stabile dal 14 al 17 aprile, seguita da una moderata ondata di maltempo dalle caratteristiche tutte da decifrare.