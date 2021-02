Meteo 15 giorni: un po' di FREDDO a ridosso di San Valentino, poi ripartirà l'Atlantico

L'Europa e il Vicino Atlantico continueranno ad essere interessati da una grande ruota depressionaria: sui Paesi del nord Europa domineranno condizioni molto fredde, mentre sui settori più meridionali si compirà il transito di alcune perturbazioni accompagnate da correnti complessivamente miti da ovest.

Un po' di freddo potrebbe però "intruffolarsi" al nord e su parte del centro tra sabato 13 e domenica 14 febbraio. Si tratterà di un piccolo strappo nel getto che verrà probabilmente ricucito con molta fretta nei giorni seguenti dalla mitezza oceanica.

Ecco cosa potrebbe succedere nella notte tra sabato 13 e domenica 14 febbraio. La mappa mostra le temperature a 1500 metri previste per il periodo in questione.

Il gelo resterà arroccato sui Paesi dell'Europa nord-orientale, proponendo un piccolo lembo verso le regioni settentrionali e adriatiche con isoterme comprese tra -4 e -6° a 1500 metri.

La probabilità che l'isoterma -5° a 1500 metri possa interessare le zone del nord nel periodo in parola è valutata al momento tra il 40 e il 45%, come si evince da questa mappa:

La medesima probabilità risulterà più elevata, attorno al 50 - 60% in prossimità dei settori alpini centro-orentali, mentre sarà bassa o molto bassa sul restante territorio nazionale.

Successivamente, le correnti atlantiche chiuderanno questo "inciampo del getto" in maniera abbastanza tempestiva. Ecco cosa potrebbe succedere secondo la maggior parte degli scenari alternativi del modello americano per martedi 16 febbraio:

E' assai probabile che dopo la metà del mese, tutta l'Europa venga coinvolta da una nuova depressione atlantica con venti forti e tempo perturbato anche se in un contesto nel complesso mite.

Anche la media di tutti gli scenari del modello americano prevista per il medesimo giorno mostra questa gigantesca ruota depressionaria in Atlantico, in procinto di interessare anche la nostra Penisola con nuove perturbazioni, ma clima mite.

LA LINEA PIU PROBABILE: Tra venerdi 12 e domenica 14 febbraio temporanea fase più fredda al nord e al centro (specie lungo il versante adriatico) ma senza precipitazioni importanti, forse qualche fiocco di neve a bassa quota lungo l'Appennino e al nord-est.

A seguire breve pausa di alta pressione, poi nuovo peggioramento ad iniziare dal nord e dal Tirreno, in un contesto complessivamente mite e neve relegata alle Alpi.