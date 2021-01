Meteo 15 giorni: gennaio ad un bivio, salgono le possibilità di un finale SCATENATO

Seguiteranno a manifestarsi i disturbi legati ad un vortice polare molto smanioso di farsi notare anche alle basse latitudini durante questo inverno 2020-2021, con l'Europa per una volta prescelta per qualche affondo di uno dei suoi rami.



Ne avremo un assaggio proprio per sabato 23 e questo affondo potrebbe lasciare il segno, perchè sono tanti gli indizi che portano a credere che possa fungere da apriprista ad altre sortite fredde dirette proprio nel cuore del Mediterraneo come si evince dalla rassegna di carte votate al maltempo invernale che vi proponiamo qui di seguito, raccolte nel periodo compreso tra domenica 24 e mercoledi 27 gennaio:

Osservando queste mappe non sarebbe difficile ipotizzare una parte finale del mese davvero pirotecnica con piogge, nevicate, venti forti e sbalzi termici.

Sembra un progetto sposato da molte mappe, eppure la maggioranza degli scenari, pur risicata 51 a 49, è ancora appannaggio di una rapida ripresa delle correnti occidentali, strozzate da un tentativo di rimonta dell'alta pressione, eccolo:

Dunque chi avrà ragione? La previsione più probabile vedrà sicuramente il maltempo imporsi almeno sino a domenica 24, poi intervenire una fase di spiccata variabilità per i giorni successivi, ma stante un vortice polare cosi agitato, difficilmente l'anticiclone sarà libero di prendersi il comando delle operazioni in area mediterranea.



IN SINTESI il tempo previsto tra sabato 23 e sabato 30 gennaio 2021:

sabato 23 gennaio: maltempo previsto su quasi tutto il Paese con calo del limite della neve sino a quote collinari al nord e poi sotto i 1000m lungo la dorsale appenninica prima del nord e del centro, poi anche al sud in giornata, ventoso e più freddo, migliora al nord-ovest entro sera.



domenica 24 gennaio: maltempo al centro, al sud e sull'estremo nord-est con piogge e nevicate anche a quote collinari, ventoso e freddo, schiarite e tempo asciutto solo al nord-ovest.



lunedì 25 gennaio: condizioni di variabilità con temperature in aumento nei valori massimi, in calo in quelli minimi.



martedì 26 gennaio: passaggi nuvolosi irregolari ma fenomeni limitati da una parziale rimonta dell'alta pressione con temperature in aumento.



da mercoledi 27 a sabato 30 gennaio: possibili passaggi perturbati in rapida successione sull'insieme del Paese con piogge, rovesci, nevicate sotto i 1000m alternati a brevi finestre soleggiate o asciutte. Temperature piuttosto basse.



L'attendibilità della previsione risulta alta sino a domenica 24, medio-bassa o bassa per i giorni successivi, stante l'incertezza modellistica manifestata per la fine di gennaio.