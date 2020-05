Sarà SUPER ANTICICLONE o un BLUFF?

L'anticiclone appare possente e sfavillante come non mai dalle carte, ma secondo diversi modelli è "tanto fumo e poco arrosto", perché nel corso della prossima settimana subirebbe attacchi non trascurabili da est.



Intanto vediamolo nella sua veste regale nella mappa barica prevista per sabato 23 maggio, quel rosso porpora, che ha accompagnato molte settimane delle nostre estati e dei nostri inverni:

Il modello europeo e quello canadese vedono una falla importante lungo il suo bordo orientale nei primi giorni della prossima settimana, come se questa "big and red apple" grossa e rossa mela, venisse morsa con una certa voracità dall'aria fresca in sfondamento.



Il modello americano invece considera il morso piuttosto modesto e limitato all'area balcanica con coinvolgimento parziale solo delle nostre regioni del medio Adriatico e meridionali, che assisterebbero a qualche veloce rovescio o temporale, ad un certo calo termico e ad un rinforzo dei venti da NNE, come mostra questa mappa prevista per mercoledì 27 maggio:

L'americano crede infatti che per mettere in difficoltà l'anticiclone la minaccia debba venire da nord-ovest, come si vede in questa mappa prevista per lunedì 1° giugno, dove una saccatura avanza in maniera abbastanza decisa verso il nord Italia:

Comunque vada a finire si nota che il SUPER anticiclone di "super" non ha poi molto: le temperature massime verranno limate spesso da correnti fresche da NNE e quando queste cesseranno interverranno altre insidie dalla Francia, quindi non è ancora il momento di dichiarare ufficialmente l'insediamento dell'estate assoluta.