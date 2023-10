PIOGGIA: Ã¨ la volta BUONA ma i fenomeni piÃ¹ intensi previsti solo da...

Ecco il maltempo d'altri tempi che nessuno si aspettava più: quando un anticiclone è sbilanciato sul nord Europa e le depressioni atlantiche sono costrette a deviare verso sud, sfondando nel Mediterraneo da ovest e coinvolgendo anche il nord Africa, ecco che il tempo sull'Italia peggiora, dapprima con veloci passaggi piovosi su alcune regioni, poi con peggioramenti più intensi, corposi e in qualche caso anche delicati, considerato il mare ancora caldo e l'orografia del nostro territorio.

Certo, la distanza temporale è ancora tanta dall'evento più importante, previsto tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre e poi per domenica 22, ma già in settimana le piogge non mancheranno su alcune regioni. La rara convergenza modellistica di ben 9 modelli su 10 fa comunque pensare che l'evento sia ormai quasi certo (85% di attendibilità).

Ecco un po' di mappe a supporto, questi sono gli apporti previsti dal modello europeo per martedì 17 sulle regioni centrali e la Campania, coinvolte anche Roma e Napoli:

Questa è invece la situazione prevista con il peggioramento di giovedì 19 al nord, non grandi apporti, ma sufficienti per chiudere i conti con il lungo periodo asciutto di queste ultime settimane:

Il terzo passaggio, quello più intenso, interverrà tra venerdì e sabato (in Adriatico soprattutto domenica) e coinvolgerà tutta l'Italia con apporti finalmente ABBONDANTI, specie sui versanti tirrenici, ma in Adriatico la pioggia arriverà comunque entro domenica, quando la depressione avanzerà verso i Balcani: