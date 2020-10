Perchè il Pianeta si scalda? Quanto incidono davvero le attività umane?

Perché le temperature del Pianeta si stanno alzando costantemente? Un approccio serio, dovrebbe rispettare almeno i requisiti minimi di contestualizzazione, per cui è bene sapere che affermazioni del tipo:

"Il clima è sempre cambiato", "in passato ha fatto più caldo o più freddo di così", "l'uomo non c'entra niente" o al contrario "l'uomo è il regista del clima", "si andrà verso l'era glaciale" oppure "moriremo tutti di caldo" e via dicendo, sono frasi decisamente poco pertinenti e di scarsa utilità e coerenza dal punto di vista scientifico.

Un conto è infatti considerare un contesto di cambiamenti climatici a lungo termine (decine di migliaia di anni e oltre), un conto è invece considerare, come nel nostro caso, i mutamenti a breve termine (anni, decine di anni). Questo perchè i diversi fattori che regolano il clima sono molteplici e possono seguire scale temporali completamente differenti.