METEO: pioggia preziosa, ma è il sole il KILLER del virus!

Il sole è un germicida straordinario: lo dimostrano i fatti, cioè i dati; più ancora del distanziamento sociale (mai attuato al 100% a dispetto di ciò che si dice), più ancora del lock-down, il sole e il caldo di queste ultime settimane hanno inciso moltissimo sulla riduzione dell'incidenza del covid-19.



Certo abbiamo bisogno anche di pioggia ma laddove le temperature restano più basse e dove si registrano precipitazioni, l'attenuazione della diffusione del contagio risulta più lenta.



Niente paura comunque: le frequenti precipitazioni temporalesche attese questa settimana al nord non saranno accompagnate da sbalzi termici tali da interrompere il trend della diminuzione dei contagi, sempre che ovviamente questo non venga accompagnato da assembramenti di massa totalmente irresponsabili.



Mentre l'ondata di caldo, pur temporanea prevista al centro ma soprattutto sud, non farà che agevolare l'ulteriore decremento del contagio. E la pioggia? L'appuntamento con fenomeni rilevanti su queste zone è rimandato alla terza decade del mese, perché anche se nel fine settimana il caldo si attenuerà, i temporali che accompagneranno questa fase risulteranno probabilmente piuttosto circoscritti per riempire fiumi ed invasi.



Il bel tempo comunque favorirà la ripresa delle attività economiche legate a svago, turismo e sport: ad esempio le piscine sono molto più sicure di quanto si creda: il cloro infatti uccide immediatamente il virus e il frequente ricambio d'acqua che si ha in piscina è un ulteriore alleato contro la permanenza del covid. Chiaro che rispettare l'igiene e il distanziamento negli spogliatoi sarà prioritario.



Per gli sportivi la buona notizia è che il virus non si trasmette se mi sdraio su un prato, l'erba non è un materiale che possa mantenere vivo un virus, ancora di più la sabbia; da qui l'ottimismo per le vacanze da parte del Presidente del Consiglio.



Importante altresì pulire costantemente i filtri dei condizionatori, sanificare gli ambienti e tenere sempre indossata (non al collo) la mascherina.