METEO: la trilogia dell'APOCALISSE compie 20 anni! Una MINI-GLACIAZIONE in arrivo dalle eruzioni vulcaniche

Il sogno tutto americano di trasformare un portale di informazione meteorologica in un canale televisivo italiano, pronto a seguire con le telecamere tutti gli eventi estremi è diventato realtà solo in chiave romanzata nella famosa trilogia dell'apocalisse, che in questi giorni compie 20 anni.



Si perchè fu proprio nel marzo 2003 che Grosso ne pubblicò il primo capitolo su MeteoLive sotto il nome provvisorio di "gennaio 2017, l'apocalisse bianca", che fu subito notato dalla casa editrice Mursia, riveduto, riscritto e lanciato alle stampe per l'inizio del 2004, con grande soddisfazione anche del nostro amministratore delegato Maurizio Corbella.



Fu un grande ed inatteso successo, addirittura citato in Parlamento, in poche settimane ha scalato la classifica delle vendite su IBS, entrando in top-ten, poi tante presentazioni: da scuole a librerie, musei, persino università, e la richiesta del bis e del tris. Infatti sono poi arrivate "apocalisse rossa" e "apocalisse nera" per completare la trilogia.

Fu una pura coincidenza il fatto che il film uscisse in contemporanea con un altro famoso film legato al filone delle catastrofi meteorologiche: "l'alba del giorno dopo".

Il libro ha sicuramente sensibilizzato l'opinione pubblica sulla fragilità del nostro territorio, ha considerato l'ipotesi, tutt'altro che improbabile, che una molteplice serie di eruzioni vulcaniche quasi in contemporanea possa modificare il clima e che comunque anche un riscaldamento globale potrà portare un giorno verso un effetto diametralmente opposto.

L'idea di un canale meteo "vissuto" e non affidato ai simbolini e a presentatori ingessati che raccontano in due parole come sarà il tempo di domani, ripetuto all'infinito per 24 ore, costringendoti a cambiare canale, è rimasta nel libro, il nostro Paese non è pronto, non ha una cultura scientifica tale da affrontare la meteo ad ampio respiro e nemmeno di trasmettere emozioni presentandola nel modo in cui si leggeva nelle pagine della trilogia. E poi, diciamocelo chiaro, l'Italia non è l'America, qui non succede quasi mai nulla:-) (Per fortuna n.d.r)



Grosso ha poi scritto anche "sole di sangue", dove si verifica un brillamento solare che determina riscaldamenti folli del pianeta con addirittura un uragano che colpisce in pieno Roma. Insomma la fantasia scientifica non è mancata, anche se poi questo filone è stato ampiamente abusato da tantissimi film di serie B, spesso prodotti unicamente per la tv, con scarsi risultati al botteghino.

E' infine passato ai documentari sulle vallate alpine ma ne ha dedicato uno didattico anche alla NEVE, servendosi di nevicate reali per fornire tante spiegazioni scientifiche sul fenomeno.

Resta però il grande ricordo di "Apocalisse bianca", scritto nelle notti bollenti dell'estate 2003 pensando al grande freddo...Chissà che prima o poi Grosso non ci conceda un altro meteo-thriller su un argomento sorprendente.