Meteo: l'ultimo pericoloso RUGGITO dell'anticiclone, ma...

L'ultimo ruggito da piena estate dell'anticiclone è atteso tra il week-end e la prossima settimana, con termiche sino a 24°C a 1500m e punte di 39-40°C al suolo, (picchi soprattutto al nord e al centro). Ecco la configurazione barica e le temperature previste a 1500m per martedì 22 agosto:

E' una configurazione piuttosto brutta perchè se la porta dell'Atlantico venisse chiusa dall'invadenza dell'anticiclone, sarebbero guai grossi perchè ciò impedirebbe un normale avvicendamento stagionale che ci garantirebbe precipitazioni abbastanza frequenti, specie al nord e sui versanti tirrenici, tenendo lontano lo spettro della siccità, ormai ricorrente.

Lo vediamo chiaramente qui sopra, in questa analisi prevista dalla media degli scenari del modello americano per lunedì 28 agosto. Sarebbe la strada migliore per veder assicurata una certa normalità, ma di mezzo ci sono opzioni decisamente più scomode, che vedono l'anticiclone protendersi verso il centro Europa (dopo aver latitato per gran parte della stagione su quelle aree) e le saccature affondare troppo ad ovest, come nelle estati più longeve per il Mediterraneo:

Quale assetto barico la spunterà? Difficile dirlo in questo momento. L'anticiclone potrebbe anche essere trafitto al sud da correnti più fresche da est e dunque perdere compattezza alla radice, ma sono tutte ipotesi.

Quello che sembra piuttosto probabile (65%) è comunque un forte disturbo al suo dominio entro lunedì 28 agosto, certo un po' lontano, ma siamo comunque in piena estate e la stagione non crolla certo su due piedi.



La famosa "rottura di Ferragosto" non esiste più da molti anni, così come ormai è anche anacronistico parlare di rottura stagionale; sempre più spesso l'estate si estende infatti a quasi tutto il mese di settembre.