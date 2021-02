Il nostro previsore responsabile Alessio Grosso commenta per noi l'evoluzione del tempo in questo finale di stagione. Arriva l'anticiclone e soprattutto la primavera proverà a farsi largo; sperimenteremo infatti temperature anche over 20°C.



Arriverà poi un colpo di coda invernale durante la prima decade di marzo? Ne parla Alessio Grosso in questo nuovo editoriale:

Ascolta: https://www.meteolive.it/audio/190221-041.mp3