Meteo: anticiclone ancora MOSTRUOSO ma non potrà durare così ancora per molto...

Possibile che l'anticiclone duri così per mesi sull'Europa meridionale, tanto che gli eventi atmosferici rilevanti (e spesso purtroppo estremi) si fanno sentire per poche settimane all'anno ?



Sotto accusa c'è l'inquinamento antropico, naturalmente, ma tutto questo non basta per giustificare una simile potenza. La forza e la persistenza dell'anticiclone nel Mediterraneo possono essere influenzate da una serie di fattori, tra cui le variazioni climatiche a lungo termine, i cambiamenti nei pattern atmosferici globali e regionali, e l'evoluzione dei sistemi oceanici.

Aumenti delle temperature superficiali dell'oceano, cambiamenti nella circolazione atmosferica e altre modifiche nel sistema climatico possono contribuire a un rafforzamento dell'anticiclone nel Mediterraneo o al suo prolungamento.

Gli anticicloni tendono ad essere più forti durante la stagione estiva a causa del riscaldamento solare più intenso e nel cuore dell'inverno per motivi legati alla corrente a getto.





L'indebolimento o l'anomalo rafforzamento del fiume d'aria che regola la circolazione atmosferica ad alta quota (10km di altezza) meglio noto come corrente a getto può alterare la circolazione atmosferica nella regione e influenzare la forza e la persistenza dell'anticiclone.



La meteorologia è influenzata da una varietà di fenomeni naturali, tra cui l'oscillazione artica, l'oscillazione meridionale, l'ENSO (El Niño-Southern Oscillation) e altri. Questi eventi possono causare fluttuazioni nella pressione atmosferica e nei pattern meteorologici che possono influenzare l'anticiclone nel Mediterraneo.

Naturalmente ad influenzare la risalita della cintura degli anticicloni subtropicali verso nord c'è anche la linea di convergenza intertropicale, che sale ormai un po' troppo di latitudine e altera il clima sull'Europa, deviando verso nord il flusso perturbato atlantico. In più il monsone dell'Africa sud occidentale spesso mette lo zampino, esaltando la risalita di queste bolle di aria calda verso nord.



Ma adesso quando si indebolirà? Potrebbe rimanere così sino a Natale?

E' escluso che possa produrre una simile performance per tutto l'autunno, dovremmo pensare a quel punto che sia in atto un'azione di manipolazione climatica da parte di qualche super potenza per provocare una siccità senza precedenti in Europa, cosa difficile da immaginare concretamente.



E' molto più facile che, con il rafforzamento del vortice polare, entro i primi di ottobre, anche se i disturbi si vedranno già prima, esso possa attenuarsi e concedere il passaggio di perturbazioni e depressioni con PIOGGE su molte regioni italiane.



Certamente la sua presenza sarà sempre più incombente nel corso dei prossimi anni, perchè questo è il trend climatico che stiamo sperimentando, ovviamente non all'infinito, ma per ora non si vedono segnali in controtendenza, tale da pensare di tornare al tempo degli anni 70 del secolo scorso.