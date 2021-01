Tutte le ultimissime notizie sull'evoluzione del tempo sino all'inizio di febbraio in questo editoriale radiofonico del nostro previsore Alessio Grosso, che ci racconta della serie di perturbazioni atlantiche in arrivo, della mini-tempesta attesa al nord per venerdì sera e del forte maltempo al sud di domenica, ma anche di molto altro.



Ascolta: https://www.meteolive.it/audio/210121-023.mp3