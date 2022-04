La Pasqua e i meteorologi: che rapporto difficile!

Che tempo farà nel periodo pasquale in Italia? La primavera è arrivata e la voglia di evadere dalla quotidianità e dalle quattro mura domestiche sale in maniera quasi esponenziale.

L'inverno appena passato ha accontentato pochi in termini di pioggia, neve e freddo; ora che è arrivata la primavera si cerca di uscire all'aperto; le gite fuori porta diventano un appuntamento fisso, da coniugare eventualmente con un periodo pasquale stabile e soleggiato.

Diciamolo chiaramente: il tempo del periodo pasquale deve essere bello! Non sembra concepibile trascorrere queste brevi vacanze primaverili al chiuso, come in inverno. Il sole deve essere presente, magari con qualche nube, ma la pioggia continua e il grigiore proprio non vengono accettati, anche se su alcune regioni la pioggia quest'anno verrebbe accolta a braccia aperte anche a Pasqua, stante la grave siccità che ci perseguita.

La corsa alle previsioni per il periodo in questione diventa quindi una sorta di frenesia, un appuntamento immancabile che deve essere inquadrato con notevole precisione anche con diversi giorni di anticipo.

In base al tempo che farà si prenotano camere d'albergo, si organizzano gite e ritrovi. Guai al mondo se si prevede instabilità a Pasqua e poi il tempo si rivela migliore del previsto! Gli introiti economici degli operatori turistici subiscono perdite e allora scattano le proteste contro questo o quell'altro meteorologo, una vera e propria caccia alle streghe con tanto di conta dei danni.

Ma è davvero così difficile prevedere il tempo a Pasqua? Purtroppo si! Le festività pasquali avvengono in uno dei periodi più variabili e mutevoli dell'anno: la primavera. Spesso ed erroneamente si crede che questa sia una stagione con tempo in progressivo ristabilimento verso l'estate (che è stabile e soleggiata per eccellenza). Beh, niente di più sbagliato.

La primavera, prima di tutto, è (o dovrebbe essere) una stagione di transizione tra l'inverno e l'estate, una stagione dove masse d'aria di diversa origine e temperatura si scontrano...e spesso lo fanno nel Bacino del Mediterraneo.

Può succedere che il tempo a Pasqua sia stabile e soleggiato, ma la variabilità atmosferica incombe sempre e può determinare modifiche previsionali anche dell'ultimo minuto.

Per gli addetti ai lavori, quindi, le feste pasquali sono molto difficili da inquadrare sotto il profilo atmosferico. Ecco perchè spesso il meteorologo ha un rapporto poco piacevole con questo periodo dell'anno.