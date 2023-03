LA GRANDE SETE: se l'Atlantico è morto, da dove potrebbe arrivare la PIOGGIA?

Le streghe nel Medioevo finivano sul rogo, qui ne abbiamo una doc (anzi dop) nel cuore dell'Europa, dalla quale nessuno sa come sbarazzarsi, è l'anticiclone subtropicale che in un modo o nell'altro mette sempre lo zampino nei tentativi delle perturbazioni atlantiche di avvicinarsi al Mediterraneo.



Il tutto è frutto di:

-un flusso perturbato atlantico che si è alzato sino alla latitudine del centro Europa

-uno spostamento verso nord della cintura degli anticicloni subtropicali, soprattutto nel settore dell'Africa occidentale, cioè a ridosso del Marocco

-di una scarsa ondulazione delle correnti atlantiche stesse che non riescono a portare più masse d'aria fredde importanti verso sud.

Qui sotto un classico esempio di disturbo della "strega" anticiclonica ANTI-PIOGGIA:

+

Qui un esempio invece di dominio della "strega" su tutta l'Europa centro-occidentale senza scampo per nessuno:

Come se ne esce allora da questa situazione? Come farà a piovere anche al nord, dove non basta qualche disturbo per assistere a precipitazioni di un certo rilievo, ma occorre un vero e proprio guasto?



Ci sono DUE SOLUZIONI:

1 interazioni tra le masse d'aria fredde in discesa dal nord-est europeo e depressioni atlantiche in cerca di "alleati" per produrre i propri fenomeni, approfittando di temporanei sbilanciamenti della "strega" verso la Scandinavia:

2 uno scambio di calore importante lungo i meridiani con l'intervento di una profonda depressione in grado di raggiungere da nord-ovest tutto il nostro Paese, evento che ormai sta diventando sempre più raro:

COMMENTO

Se non interverranno questi schemi barici difficilmente il nord (ma anche il Tirreno) potranno uscire dall'oppressione della siccità ancora per un pezzo, perchè di perturbazioni atlantiche vere e proprie durante l'anno ne arrivano ormai pochissime e il trend potrebbe ulteriormente aggravarsi nel corso del prossimo decennio.