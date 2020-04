L'emergenza SANITARIA sta oscurando l'emergenza CLIMATICA!

Splende il sole sull'Italia ferita dal Coronavirus; un sole dardeggiante che dura da settimane, quasi a sbeffeggiare l'entità dell'emergenza sanitaria che ci costringe a restare tra le quattro mura domestiche.

E' proprio l'emergenza sanitaria a tenere banco giustamente nei telegiornali e nelle pagine dei quotidiani. Un'emergenza di cui non si vede ancora la fine e che sta causando fatti gravissimi anche in campo economico in quasi tutto il mondo.

Dietro alla pandemia che ci sta attanagliando è presente un'altra emergenza, più subdola, che teneva banco fino a qualche mese fa con proclami di ogni genere: e l'emergenza climatica.

La primavera dovrebbe concedere dinamicità e piogge alla nostra Penisola. Quest'anno la situazione sinottica a scala europea risulta completamete bloccata dall'anomalia termo-barica visibile nella mappa; questa seguita a negare la pioggia non sono all'Italia, ma ad una buona fetta di Continente. Le piovose depressioni sono disposte ai lati di questa gigantesca isola anticiclonica che sta concedendo davvero poche deroghe al suo strapotere.

In Italia non piove seriamente da mesi. Dopo un inverno inesistente e molto secco per la quasi totalità del nostro Paese, si attendeva un recupero pluviometrico nei mesi primaverili.

Marzo qualche pioggia mal distribuita l'ha concessa, seguita anche da un po' di freddo. Aprile, mese centrale della primavera italica e dinamico per eccellenza, si sta rivelando un vero disastro sotto il profilo pluviometrico. Basti pensare che nella prima quindicina del mese su gran parte d'Italia non è scesa nemmeno una goccia dal cielo.

Il sole dargeggiante di cui sopra è la massima espressione dell'emergenza climatica che ci sta interessando. Se non dovesse piovere nemmeno nella terza decade di aprile o nel mese di maggio, la prossima estate (che mai fallisce) sarà costellata da problemi idrici su molte aree del nostro Paese.

